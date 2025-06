Homem é preso com 676 kg de maconha após acidente durante ultrapassagem na MS-156

Uma tentativa de ultrapassagem que não deu certo levou à prisão de um homem de 36 anos, identificado como Sandro Camilote, na tarde desta terça-feira (4), na rodovia MS-156, entre os municípios de Caarapó e Amambai. Ele foi flagrado transportando 676 quilos de maconha em um veículo Chevrolet Onix.

O caso aconteceu por volta das 14h, quando o motorista colidiu na lateral de um caminhão ao tentar ultrapassá-lo. No mesmo momento, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) passavam pelo local no momento do acidente e decidiram abordar o condutor.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos fardos de maconha. Ao ser interrogado, o suspeito admitiu ter carregado a droga em Coronel Sapucaia, cidade que faz fronteira com o Paraguai, com destino final em Naviraí.

A carga foi apreendida e, após pesagem, totalizou 676 quilos de entorpecente. O carro também foi recolhido, e Sandro foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuado por tráfico de drogas.

