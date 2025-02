Policia Civil prende homem com 26 porções de maconha após denúncia anônima, em Costa Rica

Homem é preso em flagrante traficando drogas na região do Bairro Flor do Cerrado, na cidade de Costa Rica .327 km de Campo Grande. A prisão aconteceu ontem (11) como parte de uma ação voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes.

As investigações começaram há alguns dias, após uma denúncia anônima informando sobre um suposto tráfico de drogas na área. Ontem, uma nova denúncia indicou que o suspeito, que já estava sendo monitorado, faria uma entrega de entorpecentes em um local específico. Com essa informação, os policiais civis fizeram o monitoramento da área e abordaram o indivíduo no momento em que ele chegava ao ponto indicado.

Durante a abordagem, a equipe apreendeu 26 porções de maconha, que somaram mais de 700g, além de 75g de crack. Também foram encontrados materiais utilizados para o preparo e embalagem da droga, além de dois aparelhos celulares, que foram recolhidos para análise.

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Costa Rica, onde ficará à disposição da Justiça.