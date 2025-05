Homem é preso com 25,5kg de cocaína escondidos no tanque de combustível na BR-463

Carga avaliada em R$1,4 milhão seria levada de Ponta Porã a Dourados; motorista receberia R$3 mil pelo transporte

Um homem de 36 anos foi preso no último sábado (17) transportando 25,5 quilos de cocaína escondidos no tanque de combustível de um Fiat Uno, na BR-463, em Ponta Porã (MS). A droga foi descoberta durante fiscalização na rodovia que liga o município a Dourados, próximo ao Posto Fiscal do Pacuri.

Segundo informações da ocorrência, o suspeito demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias ao ser questionado sobre o motivo da viagem. Durante a vistoria, os agentes perceberam sinais de alteração no tanque do veículo. Após uma busca mais detalhada, foram encontrados 25 tabletes do entorpecente.

O motorista afirmou que pegou a carga em Ponta Porã e que a entregaria em Dourados, onde receberia R$3 mil pelo serviço.

A droga foi avaliada em cerca de R$1,4 milhão. O homem e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Especializada em Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram