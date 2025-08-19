Homem é preso após tentar furtar estabelecimento em Naviraí

Foto: Reprodução/ Tá na Mídia Naviraí
Um homem, de 27 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após tentativa de furto em um comércio no bairro Vila Nova, em Naviraí, cidade distante 342 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu nessa última segunda-feira (18).

Segundo informações do site local, Tá na Mídia Naviraí, o dono do comércio estava em sua residência, tomando banho, quando escutou um barulho suspeito. Ao verificar, encontrou o suspeito tentando furtar o estabelecimento.

Ao perceber o flagrante, o suspeito tentou fugir, mas foi baleado duas vezes. A Polícia Militar foi acionada. No local, uma aglomeração de pessoas estavam reunidos próximo ao Condomínio Nelson Trad, cercando o criminoso.

Quando questionado, o autor não quis revelar a identidade da pessoa que o baleou. Já o dono do estabelecimento não acompanhou a equipe para registrar o boletim de ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar encaminhou o suspeito ao Hospital Municipal de Naviraí.

 

 

