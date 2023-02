Homem é preso após ser acusado de aplicar golpe do falso PIX em mais de dez comércios

Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) prenderam, na tarde de ontem (15), um homem suspeito de aplicar golpes em estabelecimentos comerciais de Dourados e em cidades próximas. Ao todo, a Polícia Civil estima que mais de dez comércios sofreram com as práticas do golpe do falso PIX.

O indivíduo, que se apresentou como psicólogo, solicitava entrega de produtos em diferentes comércios, na própria residência, localizada na rua Duque de Caxias, região da Cabeceira Alegre. Ele foi flagrado no momento que recebia uma encomenda de R$ 753 adquirida por meio de ‘golpe do falso PIX.

A dinâmica consistia em emitir falsos comprovantes de transações via PIX. O estabelecimento aceitava e enviava as encomendas. A investigação da Polícia Civil indica que pelo menos 14 estabelecimentos comerciais caíram neste mesmo golpe.

Na tarde dessa quarta-feira (15), o suspeito tentava aplicar o mesmo truque, desta vez em uma cafeteria de uma mulher de 40 anos de idade.

A conta havia fechado em mais de R$ 700, entre bebidas e alimentos. Assim como fez em outras compras, ele não efetuou a transferência.

O acusado foi preso em flagrante e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) acusado de crime tipificado com estelionato.

