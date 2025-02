Homem é preso após roubar loja beneficente em Maracaju usando imitação de pistola

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (17) que prendeu um homem suspeito de roubar a Loja Beneficente da AMAPAC (Associação Maracajuense Amigos Portadores de Câncer) em Maraju, cidade distante 159km de Campo Grande. O crime aconteceu quando ele, armado com um imitação falsa de pistola, ameaçou a atendente e exigiu dinheiro e transferências via PIX.

De acordo com a atendente, o suspeito já havia ido à loja outras vezes, fazendo perguntas sobre celulares e transferências de forma agressiva, mas sem mostrar arma alguma. Porém, nesta última visita, ele sacou a imitação de pistola e cometeu o roubo.

As câmeras de segurança da loja registraram a ação, e as imagens ajudaram a Polícia Civil a identificar o suspeito. Após aproximadamente uma hora e meia de buscas, a polícia encontrou o homem perto do bairro Olidia Rocha.

Quando abordado, ele ainda estava com as mesmas roupas que usava no momento do roubo: calça preta, camiseta e boné preto e rosa. Durante o depoimento, ele confessou o crime e entregou o simulacro de pistola que usou no assalto.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, junto com o simulacro, as roupas e a bicicleta que ele usava no momento do roubo. A Polícia Civil continua investigando o caso e reforça seu compromisso com a segurança da população.