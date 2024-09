Homem é preso após quebrar viatura e tentar agredir policiais no Centro de Campo Grande

Um homem foi preso no início da tarde deste sábado (7) no Centro de Campo Grande após quebrar uma viatura e tentar agredir policiais militares. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava rondas pela região quando avistou um grupo de pessoas em atitude suspeita, consumindo bebidas alcoólicas em via pública.

Os militares ordenaram a abordagem dos suspeitos, mas um dos homens, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, se recusou a obedecer à ordem. Segundo os policiais, o suspeito desafiou a autoridade, afirmando que não cumpriria as instruções e, em um momento de agressividade, tentou agredir um dos agentes.

Diante da situação, os policiais precisaram utilizar spray de pimenta para conter o homem. Após ser imobilizado, ele foi colocado no compartimento de presos da viatura, mas continuou a demonstrar comportamento violento, chutando a parte interna do veículo e fazendo ameaças contra os militares.

O homem foi conduzido à delegacia e o caso foi registrado como dano qualificado, ameaça, resistência e desacato. As autoridades destacaram que, além de desrespeitar as ordens, o suspeito causou danos ao patrimônio público, agravando a sua situação.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais