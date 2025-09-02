Homem é preso após matar vizinho à facadas em Dourados

A Polícia Civil por meio do SIG/NRI realizaram a prisão em flagrante de um homem de 32 anos apontado como autor de um homicídio ocorrido na noite do último sábado (30), na região do Bairro Harrison Figueiredo, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (1º) e foi divulgado hoje (2).

Segundo a investigação policial, por volta de 22h30, agentes foram acionados para comparecer a uma residência onde o corpo de um homem de 36 anos havia sido localizado com diversos golpes de faca.

As diligências iniciaram ainda na madrugada do domingo (31), e ocorreu durante todo o final de semana na tentativa de identificar o autor. Quando as testemunhas foram questionadas, apontaram um vizinho como o responsável pelo crime.

Ele foi localizado em sua residência pela manhã e encaminhado à sede do SIG de Dourados, onde confessou a autoria do crime. Segundo ele, havia esfaqueado a vítima em meio a uma confusão ocorrida em um ponto de venda de drogas quando foi adquirir entorpecentes.

Além disso, ele acrescentou que já conhecia a vítima desde quando cumpriram pena na mesma cela na Penitenciária Estadual de Dourados e alegou ter sido humilhado e agredido pela vítima em algumas ocasiões.

O autor ainda forneceu outros detalhes sobre a dinâmica do crime e apresentou as roupas que utilizava, que foram apreendidas para exames periciais. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de Homicídio qualificado por motivo torpe e encaminhado à carceragem da Depac.