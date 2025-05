Homem é preso após investigação de envio de drogas pelos Correios em Ponta Porã

Indivíduo já vinha sendo investigado devido a movimentação suspeita do envio de entorpecentes

Nesta segunda-feira (05), um homem de 44 anos investigado por integrar uma organização responsável por enviar drogas pelos correios para outros estados foi preso na cidade de Ponta Porã.

Segundo a investigação, o homem já era monitorado há alguns meses, desde que um envio de cerca de 2kg de cocaína e 100g de haxixe havia sido interceptado em uma agência dos Correios na cidade de Dourados com destino a Curitiba/PR durante uma ação realizada por policiais militares do canil do 3ºBPM.

As investigações confirmaram a participação do homem no esquema, ele foi preso em Ponta Porã, onde foi localizado em sua casa. O mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Dourados foi cumprido.

Durante buscas na residência, foi localizado um revólver calibre 32, 4 munições, cerca de 30g de haxixe, 50g de maconha, balança de precisão e equipamento para armazenamento e embalagem de entorpecentes.

O investigado foi conduzido à 2ªDP/Dourados e também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A investigação e prisão do indivíduo foi realizada pela 2ª Delegacia de Dourados e o 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

