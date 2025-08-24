Vídeo: Homem é preso após invadir campo de futebol com motocileta e acertar jogador ao tentar fugir de perseguição policial

Caso ocorreu em Ribas do Rio Pardo

Na manhã deste domingo (24), um homem foi preso após uma perseguição policial e invadir uma partida de futebol, onde atingiu um jogador em Ribas do Rio Pardo.

Ele invadiu o campo de terra para tentar fugir da perseguição, onde acabou caindo e atingindo um jogador. O jogador não teve ferimentos.

Os próprios moradores que estavam no local contiveram o suspeito, até a chegada da polícia, segundo testemunhas.

O homem foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

Confira o vídeo:

