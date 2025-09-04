Homem é preso após guardar 3,271 quilos de substância análoga à maconha, em Itaporã

Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (3) um homem, de 27 anos, que não teve seu nome divulgado, foi preso por guardar cerca de 3,271 quilos de substância análoga à maconha. A prisão foi realizada na casa do autor, localizada às margens da rodovia MS-270, saída de Itaporã.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, além das drogas também foram apreendidos uma balança de precisão, 35 embalagens de plástico utilizadas na preparação da droga para comércio e dois aparelhos celulares.

A prisão foi realizada em conjunto com a Polícia Militar que atendeu prontamente a solicitação da Polícia Civil e auxiliou na ocorrência.

 

