Homem é preso após furtar R$ 3.600 em objetos de CRAS, em Dourados

No último domingo (30), um homem, de 24 anos, identificado como Daniel Barbosa foi preso após furtar objetos de um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). O caso aconteceu no bairro Canaã I, na rua Cândido de Carvalho, em Dourados, distante 230 km de Campo Grande. O autor já possuía passagens por furto em uma loja de roupas no Shopping da cidade.

Segundo informações policias, o autor estourou a janela do prédio e furtou aproximadamente R$ 3.600 em objetos. A Maquina de lavar e as panelas foram levadas. Antes de fugir, o suspeito também se alimentou no local.

Percebendo a movimentação suspeita dentro do imóvel, um comerciante tentou conter o criminoso até a chegada da polícia. Contudo, Daniel atacou o homem com uma pedra e tentou fugir, entrando em uma residência próxima. No local, o autor foi surpreendido por um cachorro, que o atacou.

Daniel foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e autuado em flagrante por furto, dano ao patrimônio público e lesão corporal.