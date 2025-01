Homem é preso após fingir ser funcionário de empresa telefônica para roubar fios no Jóquei Club

Após se passar por funcionário de uma empresa telefônica, um homem, de 35 anos, tentou furtar cerca de 50 metros de fio. Para tentar disfarçar o crime, ele usava roupas e escada semelhantes dos técnicos de internet e telefone. O caso aconteceu nessa segunda-feira (20), na Rua dos Ipês, no Jardim Jóquei Club.

Segundo o boletim de ocorrências, ao ser questionado por um morador, o homem afirmou que realizaria a troca de fios do local. Desconfiado, a testemunha solicitou a credencial do suspeito, que fugiu logo em seguida, deixando os fios no local.

Após o ocorrido, durante buscas pelo suspeito, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontrou o homem na Rua das Amapolas, localizada na quadra de trás de onde o furto estava sendo realizado. Ele foi detido.