Homem é preso após ficar embriagado e ‘socar’ a companheira na Aldeia Jaguapiru, em Dourados

Na noite desta quinta-feira (27), um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante após desferir socos no tórax de sua companheira, de 41 anos. O caso aconteceu na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, a 230km de Campo Grande. No momento da prisão, o autor estava visivelmente embriagado.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o casal estava em casa e passaram a ingerir doses de cachaça. Em determinado momento, o homem passou a desferir socos na região do tórax da vítima. Posteriormente, a mulher informou à polícia que sofre agressões há 4 anos, mas que sempre teve medo de denunciá-lo.

Com dor e sangramento vaginal decorrente ao recente aborto que não teve a causa divulgada, a vítima fugiu até a sede da liderança em busca de socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ela foi encaminhada para o Hospital Universitário e depois transferida para o Hospital da Missão. Os exames não apresentaram sinais de lesões internas e a vítima foi liberada.

Já o autor, foi encontrado em sua residência e visivelmente embriagado. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

