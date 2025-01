Homem é preso após estuprar a avó de 76 anos em Itaporã

Homem de 26 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (17), em Itaporã, distante 232 quilômetros de Campo Grande, após estuprar a avó dentro da própria casa da vítima. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (16).

Conforme informações, a vítima contou que estava na sala assistindo televisão, enquanto o neto estava no banheiro tomando banho. Após algum tempo, o rapaz saiu do cômodo e apareceu na sala totalmente pelado. Em seguida, atacou a idosa, que não conseguiu se proteger. O estupro foi consumado.

Após cometer o crime, o autor fugiu e a Polícia Militar foi acionada. A mulher foi levada para o hospital, onde deu entrada com algumas escoriações pelo corpo e ferimento na genital. O exame confirmou o estupro.

Na manhã dessa sexta-feira, os militares receberam a informação de que o jovem estaria caminhando pela MS-156 e foram até o local. Ao avistar os agentes, o homem tentou correr entre uma plantação de soja, mas acabou detido. Diante da situação, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade.

