Homem é preso após descumprir medida protetiva e espancar ex-companheira com cabo de vassoura, em Aquidauana

Na manhã desta terça-feira (18/02), um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante após decumprir medida protetiva de urgência contra sua ex-namorada. A vítima informou que naquela madrugada, havia sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro. O caso aconteceu em na praça central de Aquidauanam cidade distante 140km de Campo Grande.

Tanto a vítima como o autor vivem em situação de rua e durante a madrugada, o homem teria encontrado a vítima na praça central da cidade e rasgado os docuemntos da medida protetiva que ela carregava consigo. Em seguida, ele a teria agredido com um cabo de vassoura e, como resultado das agressões, ela teria caído no chão e sofrido diversas lesões visíveis no rosto, pescoço, cabeça e demais partes do corpo. Em virtude das lesões, a vítima foi conduzida ao hospital pela equipe da polícia.

O autor foi localizado e encaminhado à delegacia.