Homem é preso após colidir com um motorista e deois esfaquear uma testemunha, no bairro Vila Alba

Um homem, que não teve informações divulgadas, esfaqueou um motociclista, após colisão. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Vila Alba, em Campo Grande. Segundo informações, a mulher que estava com o autor no momento do crime, tentou assumir a responsabilidade no lugar do suspeito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma viatura da Policia Militar, foi parada quando estava fazendo ronda na Avenida Duque de Caxias. Um grupo de motociclistas afirmaram que um motorista, de Chevrolet Vectra preto, teria atropelado uma motocicleta e evadido do local sem prestar os devidos socorros à vítima. Ainda segundo o relato, além da colisão, o suspeito também teria esfaqueado um homem.

Ainda segundo a ocorrência, os agentes encontraram o veículo com as mesmas informações do veículo utilizado pelo suspeito. No carro, localizado próximo á 9ª Região Militar do Exército Brasileiro, estavam um homem e uma mulher com sinais claros de alcoolismo.

Na mão, a mulher segurava uma faca que só largou quando os policias precisaram usar de força. Ela afirmou a autoria do crime, mas as testemunhas que inicialmente relataram o ocorrido, informaram que o real autor do crime era o homem. Ainda segundo eles, o autor teria atropelado um motociclista e fugido. Testemunhas do seguiram, mas durante uma discussão, a vítima foi esfaqueada e precisou ser encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

Ambos os envolvidos, tanto o homem e a mulher foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.