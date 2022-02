Homem é preso após agredir e estuprar a esposa em MS

Um homem foi preso após praticar violência física e psicológica contra sua esposa, na noite de quarta-feira (9), em Nova Alvorada do Sul, aproximadamente 110 quilômetros de Campo Grande. O suspeito agredia o filho e usava a bíblia como justificativa.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era casada há 17 anos e sofreu diversas agressões ao longo da relação conjugal, razão pela qual decidiu pedir a separação, mas o suspeito não aceitou e passou a agredi-la, desferindo diversos socos em sua cabeça e ameaçando-a de morte.

Após 20 dias, a vítima tentou novamente sair de casa, mas foi impedida, sendo que desta vez o suspeito segurou suas mãos, tapou sua boca e a obrigou a manter relação sexual contra sua vontade.

O suspeito praticava violência psicológica sobre a vítima “se gabando”, que se tinha amigos políticos que intercederiam por ele e que simularia que sua morte parecesse suicídio para que não houvesse investigação criminal.

Conforme a Polícia Civil, o filho do casal também sofreu diversas agressões, sendo que em uma delas foi atingido com um golpe de corrente em seu rosto, restando lesão aparente por mais de cinco meses. Para justificar essa agressividade com o filho, o homem sustentava que existe uma autorização bíblica para que o pai pratique castigos corporais contra seu descendente.

Após haver a apuração dos fatos através de exames periciais e colheita de testemunhas, o delegado de polícia representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida judicialmente nesta quinta-feira (10). O homem foi indiciado pela prática de estupro, lesão corporal e ameaça.

(Com Itamar Buzzatta)