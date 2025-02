Homem é preso após agredir e esfaquear jovem de 17 anos no rosto, em Dourados

Um homem, de 36 anos, que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante após agredir e esfaquear adolescente de 17 anos. O caso na comunidade indígena Ñu Verá, localizada na BR-163, em Dourados, cidade distante 230km de Campo Grande, noite dessa sexta-feira (14). O homem e a vítima estavam em um relacionamento.

Conforme informações divulgadas da Policia Militar (PM), por volta das 21h40, o suspeito se dirigiu até casa da vítima, inciando uma discussão. Segundo ele, a menina teria o traído. Com raiva, o autor desferiu golpes com faca no gosto da jovem.

A PM foi acionada e prendeu o agressor por ameaças e violência doméstica. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Já a vítima foi encaminhada para o Hospital da Vida. Ainda não há mais informações sobre o caso.