Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos

Na última quarta-feira (18), um homem foi preso após ser acusado de abusar sexualmente de uma menina, de 12 anos.

Conforme informações, a criança frequentava a casa do autor do crime para brincar com a neta dele. Em uma dessas idas, a menina contou a mãe que o homem abusou sexualmente dela.

A Policia Militar foi acionada e ao chegarem no local, encontraram o homem ferido depois de ser agredido por populares que souberam do crime. A mãe e a criança foram encaminhadas para a Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) para registrar a ocorrência.

O suspeito foi levado a delegacia para prestar esclarecimentos e a menina será ouvida em depoimento especial.

