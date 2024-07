Homem é morto pela polícia em Pedro Juan Caballero durante confronto

Um confronto armado no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, terminou com a morte de um homem, identificado como Rodrigo Ariel Acosta, de 35 anos, e deixou um policial ferido. Tudo começou com uma troca de tiros entre as forças de segurança e o homem.

Segundo informações, o homem teria iniciado o confronto ao resistir à abordagem policial. Durante a troca de tiros, o suspeito foi neutralizado pelos agentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O policial, que também foi atingido durante o confronto, está em estado estável. Ele sofreu apenas ferimentos superficiais e está sob observação no hospital local.

As autoridades estão investigando a possível ligação de Rodrigo Ariel Acosta com outras atividades criminosas na área.

