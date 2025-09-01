Homem é morto com tiro na ‘cara’ após briga em bar, na fronteira

Na madrugada desta segunda-feira (1º), um homem, identificado como Edgar López Ortiz, de 29 anos, foi assassinado a tiros em um bar. O caso aconteceu no bairro Virgen de Caacupé em Zanja Pytã, localizado próximo de Ponta Porã, por volta das 3 horas da manhã. Ambos teriam discutido, quando o autor retornou ao local, atirando no rosto da vítima.
Segundo informações iniciais, a vítima estava jogado sinuca quando começou a discutir e brigar fisicamente com o autor. Em determinado momento, o suspeito deixou o local e retornou minutos depois com cinco pessoas divididos em três motocicletas.
A polícia foi acionada e no estabelecimento encontraram Edgar López morto no chão. O corpo foi encaminhado para necrotério de uma funerária em Pedro Juan Caballero para autópsia.
A identidade do autor ainda é desconhecida.
Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram