Homem é morto com tiro na cabeça em Campo Grande; Suspeito do crime é um colega

Na noite do último sábado (30), um homem identificado apenas como Jhonatan foi morto com um tiro na cabeça por colega no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

O local do crime fica na rua Rua Araioses. A polícia havia sido acionada para atender uma ocorrência de suicídio. Porém, no local foi constatado que se tratava de um crime de assassinato.

Jhonatan morava na região, mas estava morando na casa do colega identificado como Maykon Dias Guerra. Os dois teriam começada a brigar no fim da noite e Maykon atirou em Jhonatan.

Ainda não foi informada a motivação do crime. O caso segue sendo investigado pela polícia.