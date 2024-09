Homem é morto a tiros na porta de casa em Iguatemi

Homem identificado como Genaro Ferreira de Aguiar, de 55 anos, foi morto a tiros, na noite desse sábado (7), em Iguatemi, distante 412 quilômetros de Campo Grande, após atender um chamado na porta de casa.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima estava em casa acompanhada da esposa e dos três filhos, quando alguém bateu palma. O homem perguntou quem era, mas como ninguém respondeu, saiu para abrir a porta, momento em que foi atingido pelos tiros.

De acordo com a esposa de Genaro, o autor era magro, branco e utilizava um casaco moletom com capuz. Após atirar, o suspeito fugiu e não foi localizado até o momento.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local. A perícia e a Polícia Civil também estiveram na residência para investigar as circunstâncias do crime. No registro policial não fica claro se a vítima possuía rixa com alguma pessoa.

