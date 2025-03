Homem é morto a tiros durante discussão em bar na fronteira

Cristian Daniel Martinez, um homem de 35 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (9), no Kaios Bar, situado no bairro Santíssimo Redentor, em Zanja Pytã, cidade paraguaia localizada na fronteira com Sanga Puitã, um distrito de Ponta Porã.

De acordo com o site Ponta Porã News, a vítima se encontrava no local quando iniciou uma discussão com outro frequentador do local. No meio da confusão, o indivíduo sacou a arma e disparou diversas vezes contra o jovem.

Cristian foi chamado ao socorro, porém quando chegou já estava sem sinais vitais. Depois do delito, o criminoso evadiu-se correndo a pé e é procurado pela Polícia Nacional.