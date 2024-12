Homem é morto a tiros durante brincadeira de “lutinha” em fazenda de Coxim

Um homem identificado como Fagner Gonçalves foi morto a tiros na noite de domingo (15), em uma fazenda localizada em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, durante uma bebedeira com amigos. Os autores do crime, incluindo um adolescente de 15 anos, foram presos e apreendidos horas depois.

De acordo com informações do site Coxim Agora, Fagner e outros dois homens trabalhavam em uma fazenda que faz limite com o Pantanal de Corumbá. Enquanto ingeriam bebida alcoólica, o trio decidiu brincar de “lutinha”. Mas a brincadeira acabou se transformando em uma discussão.

Um dos autores, que estava armado, efetuou dois disparos contra Fagner, que morreu no local. O adolescente fugiu em meio ao mato logo após o crime. A Polícia Civil foi acionada e conseguiu prender um dos autores pouco depois.

O menor de idade foi localizado horas mais tarde, em outra fazenda da região, a cerca de 40 quilômetros de distância do local do homicídio. Durante as buscas, os investigadores apreenderam um revólver calibre 38, utilizado no crime.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. O caso foi registrado na delegacia da cidade e segue sob investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

