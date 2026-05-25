Homem é morto a facadas pela mulher após discussão em Porto Murtinho

Relatos inforaram que briga evoluiu para agressão física e que a mulher teria reagido durante a confusão

Na noite deste domingo (24), um homem identificado como Lino Ramão Garcia morreu após ser atingido por uma facada pela mulher em Porto Murtinho.

Segundo o Porto Murtinho Notícias, o caso aconteceu na Rua São Ramão, no bairro Salim Caufure. Os dois estariam discutindo quando a situação evoluiu para uma agressão física.

Conforme relatos, a mulher teria reagido durante a confusão e desferido um golpe de faca contra o homem que morreu no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, porém, ao chegarem, a vítima já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar também esteve no local e as circunstâncias da ocorrência deverão ser investigadas.