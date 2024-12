Homem é mordido por cachorro solto no Monte Castelo ao tentar defender o cão de estimação

Na manhã de hoje (29), um homem, de 25 anos, fez um Boletim de Ocorrência após ser mordido por cachorro ao tentar defender o cão de estimação. O caso aconteceu na última quarta-feira (27), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, o homem relatou que passeava com o cão pela manhã, quando outro cachorro, que estava solto na rua, teria tentado atacar o animal.

Para defender o cão, a vítima pegou ele no colo, e neste momento levou uma mordida do animal na perna direita. O homem também conseguiu identificar quem seria o tutor do cachorro que estava solto.

O caso foi registrado na delegacia como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram