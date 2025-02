Homem é flagrado tentando entrar em presídio de Dourados com porções de maconha nas nádegas

Na tarde desta quinta-feira (13) um homem, de 44 anos, que não teve informações divulgadas, foi pego escondendo porções de maconha nas nádegas. O caso aconteceu em Dourados, 230km distante de Campo Grande. O homem cumpre pena em regime semiaberto.

Segundo as informações da polícia, os agentes encontaram duas porções de maconha escondidas nas nádegas de um suspeito durante abordagem na penitenciária de regime semiaberto. Quando questionado, ele confessou a propriedade das drogas, mas negou envolvimento com a comercialização de entorpecentes dentro e fora do local.

O autor que já cumpria pena por furto, está sendo novamente investigado pela policia. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).