Homem é flagrado com quase 50 kg de prata sem origem em rodovia de Corumbá

Material estava escondido em um carro abordado pela PRF na BR-262; motorista não apresentou documentação



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 49,2 quilos de prata metálica nesta quinta-feira (3), durante fiscalização na BR-262, em Corumbá, região de fronteira com a Bolívia. O material era transportado sem documentação legal em um carro de passeio.

O motorista de um Honda Civic disse aos policiais que havia viajado à cidade para comercializar semijoias. No entanto, segundo a PRF, ele demonstrou nervosismo e entrou em contradição durante a abordagem. Após vistoria no veículo, os agentes encontraram diversos pacotes contendo o minério.

O homem acabou admitindo que havia pego a carga em Corumbá, mas não soube explicar a procedência nem apresentou nota fiscal ou autorização de transporte. Ele e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal da cidade.

O transporte e a comercialização de minérios no Brasil dependem de autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) e a ausência de documentação pode configurar crime ambiental e de usurpação de bem da União.

