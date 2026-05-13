Homem é flagrado com picape roubada após “pegar emprestado” com amigo, em Bataguassu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo, nesta terça-feira (12). O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, durante fiscalização, os policiais abordaram uma Fiat/Strada e realizavam a checagem do veículo e descobriram um registro de furto da picape, desde fevereiro de 2026, em Divinópolis (MG).

O motorista disse ter pego o veículo emprestado de um terceiro e que viajaria até Dourados. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Bataguassu.