Homem é ferido por tiros ao visitar irmão em Amambai

Na madrugada desta quarta-feira (28), um homem de 45 anos ficou ferido após ser atingido tiros em Amambai.

Segundo o boletim de ocorrência, ele visitava o irmão em um assentamento e estava na casa dele quando o crime aconteceu. Por volta da meia-noite, um homem conhecido vulgarmente como “Zequinha” entrou no assentamento e atirou no homem.

O homem foi atingido na mão e encaminhado ao hospital da cidade. O indivíduo suspeito do crime fugiu.

A polícia procura pelo paradeiro dele e até o momento não foram divulgadas mais informações nem a motivação do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Amambai.

