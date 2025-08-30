Homem é executado dentro de casa enquanto saía do banho, no bairro Santa Emília

Um homem identificado como Yuri Ramirez, de 43 anos, foi morto com cerca de 10 tiros na manhã deste sábado (30), dentro da casa onde morava, no Bairro Santa Emília, em Campo Grande. Ele usava tornozeleira eletrônica e foi executado por homens que teriam se passado por policiais.

Segundo informações iniciais, era por volta das 6h, quando homens armados invadiram o local e descarregaram a pistola contra a vítima, que estava saindo do banho. Vizinhos afirmam terem escutado mais de 10 disparos.

O corpo de Yuri foi encontrado caído de bruços e sem roupas.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas, estiveram no local do crime, e agora investigam o caso como execução.