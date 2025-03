Homem é executado com tiros na cabeça em Campo Grande; autor fugiu de moto

Wellington Ocampos Santana, de 33 anos, foi executado com tiros na cabeça na noite desse domingo (16), em frente a uma residência no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 19h40 e foi registrado como homicídio qualificado por traição ou emboscada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

De acordo com o boletim de ocorrência, Wellington participava de uma “social” quando foi surpreendido por um motociclista, que chegou atirando diretamente contra ele. O dono da casa onde a vítima estava relatou à polícia que o atirador chegou em uma motocicleta azul, vestindo capuz e capacete. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu e ainda não foi identificado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro, mas, ao chegarem ao local, os militares constataram que Wellington já estava sem vida. Durante a identificação da vítima, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, embora o motivo do mandado não tenha sido detalhado pela polícia.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica, que realizou os procedimentos de praxe para a coleta de evidências. A Delegacia de Homicídios ficará responsável pela investigação do caso, que segue sem suspeitos identificados até o momento.

As autoridades pedem que qualquer informação que possa ajudar na identificação do autor seja repassada de forma anônima pelo telefone 181 (Disque Denúncia).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram