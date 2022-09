Homem é executado com tiros de fuzil em frente de residência na fronteira

Lucidio Felipe Speroni foi morto com tiros de fuzil na tarde de ontem em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com Pedro Juan Caballero, a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi baleada em frente da própria residência ao lado de uma caminhonete. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo informações da Polícia Civil, Lucidio foi morto na frente da sua própria casa, localizada na rua Arthur Silveira, na Vila BNH. O corpo da vítima foi encontrado por moradores ao lado do veículo em que conduzia com diversas perfurações de fuzil e pistola. Segundo populares, Lúcido já foi dono de uma garagem de automóvel em Ponta Porã.

O caso segue em investigação.

