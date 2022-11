Homem é executado com diversos tiros em frente de quitinete

Anderson Barbosa, de 43 anos, foi executado com sete tiros na noite de ontem (31), em uma quitinete onde morava, na rua Manoel Rasslem, no Jardim Rasslem em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações policiais apuradas pelo site Porã News, Anderson, conhecido na região como Tanajura, morava nesse conjunto de quitinete, que fica localizada nas proximidades da escola Vilmar Vieira de Matos, quando ouviu o seu nome o chamando para ir à frente do imóvel. Ao atender os desconhecidos, ele foi alvejado a tiros. Anderson tentou correr para dentro do imóvel para se proteger, mas acabou morrendo na porta da quitinete onde residia.

Ainda de acordo com a polícia, Anderson tinha passagens por tráfico, furto e tentativa de homicídio e era investigado pelos mesmos crimes. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados, mas ao chegar no local já encontraram a vítima sem sinais vitais.

Policiais civis, Guardas municipais e peritos da Polícia Civil estiveram no local.

