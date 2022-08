Homem é espancado após correr atrás de bandidos que roubavam sua caminhonete

Um homem de 40 anos foi espancado, na madrugada de hoje (3), em Campo Grande. Ele foi atingido por criminosos que tentavam roubar a bateria de sua caminhonete, no bairro Coophavila.

O indivíduo ouviu barulhos por volta das 3 horas da manhã, em frente a sua residência. Ao sair, ele viu três indivíduos tentando roubar a bateria do veículo. Em um primeiro momento, assustado com a situação, a vítima correu atrás dos criminosos.

Após uma perseguição, o homem acabou sendo atingido pela barra de ferro na cabeça e caiu no chão. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa.

No hospital foi descoberto que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia. Portanto, ele ficou internado sob escolta policial.

Caso seja assaltado, não reaja

Quem sofre um assalto experimenta um turbilhão de emoções. Sentimentos de medo, raiva, indignação, sensação de vulnerabilidade e desespero são intensos. No entanto, reagir nunca é uma boa opção. Isso porque quem está disposto a roubar, muitas vezes, também pode cumprir as ameaças, ferindo ou até mesmo matando as vítimas.

Caso seja vítima de um assalto, mantenha a calma e não reaja. Além disso, não tente reter os objetos. Procure a polícia imediatamente e faça um boletim de ocorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.