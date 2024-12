Homem é esfaqueado por motorista após cancelar corrida no Bairro Coophavila II

Na madrugada deste sábado (21), um homem de 24 anos é esfaqueado é por motorista de aplicativo após cancelar corrida. O caso aconteceu no Bairro Coophavila II, em Campo Grande, e foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

De acordo com o boletim de ocorrência, após a chegada dos policiais militares, a namorada da vítima explicou que solicitaram a corrida para ir embora de uma confraternização onde estava com a vitima, e alguns outros familiares.

No entanto, quando tentaram cancelar o pedido, houve desentendimento com o motorista que resultou em uma perfuração na região do abdômen com uma faca. A vítima foi socorrida pelo vizinho até o CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro e depois encaminhado para a Santa Casa.

O rapaz estava embriagado e o motorista de aplicativo que não ficou no local, está sendo procurado.