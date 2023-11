Homem é esfaqueado em conveniência e fica com as vísceras expostas

Um homem, identificado como Rogério Vilhalva da Silva, de 40 anos, ficou gravemente ferido após uma tentativa de homicídio em uma conveniência, o bairro Izidro Pedroso, em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu por volta da 00h45, em estabelecimento na rua Mozart Calheiros. Rogério estava no local, quando um homem identificado como Nestor Fernandes Martins, chegou e o esfaqueou. A vítima foi atingida com golpes de faca grande no ombro e no abdômen, sendo que ficou com vísceras expostas.