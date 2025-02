Homem é esfaqueado após iniciar discussão com suspeito, no Bairro Tiradentes

Na noite deste domingo (23), um homem de 46 anos foi encontrado ensanguentado em uma calçada do Bairro Tiradentes, em Campo Grande. Testemunhas relataram que a vítima passou o dia bebendo no local com um suspeito, antes de ser encontrada caída na calçada.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os dois invíduos alcoolizados começaram a discutir. Em determinado momento, o suspeito pegou uma faca e passou a golpear a vítima na região dos braços e tórax.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, socorreu a vítima, que foi levada a Santa Casa em estado grave. O nome do homem não foi divulgado. As circunstâncias do ferimento estão sendo investigadas.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

