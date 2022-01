Homem é esfaqueado após discutir com esposa em Corumbá

Homem de 23 anos foi esfaqueado após discutir com sua esposa, por volta das 05h40, desta quarta-feira (5), no assentamento Taquaral, área rural de Corumbá. O casal estava em uma festa quando começaram a discutir e a mulher a agrediu.

Os policiais militares estavam fazendo ronda, quando foram informados de que um homem estava caído no chão, pedindo ajuda. Ao chegar no local, encontraram a vítima com o peito ensanguentado, porém estava consciente. De imediato, foi colocado na viatura e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A equipe médica informou à guarnição que o homem teve uma perfuração do lado esquerdo do peito e ficaria em observação. Neste momento, os PMs questionaram a vítima sobre a autoria da facada, no qual afirmou que foi sua mulher, informando o nome dela. O homem ainda relatou que estavam em uma festa e que depois de uma discussão, a autora deu a facada nele.

A guarnição retornou ao local onde ocorreu o fato e realizou rondas para localizar a acusada, mas não foi encontrada. Já na delegacia, durante o registro do BO, foi feito contato com a UPA novamente. Os policiais foram informados que a vítima estava estável, foi feita uma sutura no tórax, local da perfuração, e em seguida foi removido para a Santa Casa de Corumbá.

(Com informações do Diário Corumbaense)