Homem é encontrado morto com golpes de faca em calçada de residência

Um homem sem identificação, foi assassinado com golpes de faca na manhã de hoje (01), em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi encontrado por populares, na Teofanes Barbosa de Moraes, no bairro Paraguai.

Conforme informações do site Porã News, equipes da Polícia Civil estão no local, apurando o crime. O corpo foi encontrado caído na calçada de uma residência e acabou sendo encontrado pelo proprietário do imóvel.

Equipes da Polícia Civil estão no local e aguardam os peritos para realizar levantamentos e também na identificação da vítima.

As circunstâncias do crime serão apurados pela Polícia Civil do município.

