Homem é encontrado morto em kitnet e autores confessam crime, em Aquidauana

Um homem, de 57 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (21), dentro de uma kitnet, localizada no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. Dois suspeitos foram presos em flagrante, no local do crime.

A polícia foi acionada, inicialmente, para atender uma ocorrência de vias de fato. No entanto, ao chegarem às proximidades, os policiais foram abordados por dois moradores, que relataram que uma dupla de homens havia matado uma pessoa. A vítima foi encontrada pelos agentes caída no chão, com uma grande quantidade de sangue e sem sinais vitais.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois homens, com sinais visíveis de embriaguez, aproximaram-se da equipe enquanto os policiais realizavam a verificação dos fatos. Poucos minutos depois, de forma espontânea, um dos homens, que se identificou como Renan, confessou a autoria do crime, afirmando que o colega ao lado, identificado como Jackson, teria filmado a ação.

Diante da confissão, ambos foram presos em flagrante.

A casa foi isolada, e as equipes da Polícia Civil e da perícia foram acionadas para realizar os procedimentos necessários. O caso segue sob investigação.