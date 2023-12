Homem é encontrado morto após ingerir cápsulas de cocaína

O corpo de Bonifácio Choque Cruz, um boliviano de 49 anos, foi descoberto em uma estrada que leva a Mutún, na fronteira com Corumbá. Cruz, que havia ingerido 35 cápsulas de cocaína, fazia parte de um grupo que alugou um quarto em Puerto Quijarro para realizar o procedimento em troca de dinheiro, de acordo com informações do site Diário Corumbaense.

Durante o trajeto, uma das cápsulas estourou dentro do corpo de Cruz, resultando em sua morte. Ao perceberem que ele passava mal, os membros do grupo o deixaram abandonado no quarto e fugiram.

A polícia boliviana informou que, após constatar o óbito, os proprietários da casa-alugada removeram o corpo e o abandonaram na estrada.

O Ministério Público ordenou a prisão deles, enquanto a Força Especial de Combate ao Narcotráfico iniciou uma investigação para identificar os outros membros do grupo, aproximadamente cinco pessoas que estavam com Bonifácio.

Com informações do site Diário Corumbaense.