Homem é encontrado esfaqueado no tórax e é socorrido por desconhecido

Um homem de 47 anos, foi encontrado esfaqueado por um desconhecido, na noite de ontem (22), no Bairro Centro-Oeste, região sul de Campo Grande. Ele foi socorrido com perfuração no tórax e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu os primeiros atendimentos.

Conforme relacionado no boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta das 23h, quando receberam informações de uma vítima que estaria dando entrada na unidade de saúde, com perfuração no tórax. Ao ser interrogado pelos militares, o homem não soube quem seria o autor do crime e os motivos do esfaqueamento.

Os policiais conversaram com o médico plantonista em busca de mais informações, quando foram informados que a vítima chegou no posto de saúde, por um desconhecido que alegou ter encontrado a vítima perto da hípica. Após deixar o homem na unidade de saúde, foi embora.

Por conta da gravidade, o homem teve que ser transferido para Santa Casa de Campo Grande e até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.

