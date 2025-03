Homem é encontrado caído com afundamento de crânio em calçada no Noroeste

Nesta terça-feira (04), um homem de 32 anos foi socorrido em estado grave em uma calçada do bairro Jardim Noroeste em Campo Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teve afundamento de crânio.

Ele teria sido espancado por outras três pessoas e teve outras fraturas, uma no braço direito, vários cortes pelo corpo e sangramento intenso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para ir até a Rua Barbacena e no local viram o homem caído na calçada com sangramento intenso e consciente. Ele disse que foi espancando, mas apresentou falas desconexas.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o afundamento do crânio e as outras lesões. Ele encaminhada para a Santa Casa. E o caso foi registrado na Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa de natureza grave.

