Homem é detido por embriaguez

Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati / 4 BPM, na noite desta quinta-feira (23), realizavam rondas pela área urbana do distrito e avistaram um veículo Golf, onde o condutor realizava manobras perigosas em frente a uma lanchonete.

Os policiais, deram ordem de parada ao condutor, ele desobedeceu à ordem feita por eles, e empreendeu fuga em alta velocidade, parando o veículo em frente à sua residência.

O autor desceu do veículo estado de embriaguez e então os policiais deram ordem para que o mesmo colocasse as mãos na cabeça, no entanto, ele desobedeceu novamente às ordens policiais. Em seguida, o autor tentou fugir do local, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Durante a ação, a mãe do autor e outros familiares que se encontravam no local, cercaram os policiais na tentativa de impedir que o levassem à delegacia.

Após detido, o homem foi encaminhado ao Primeiro Distrito Policial e seu veículo foi derivado ao pátio do DETRAN, sendo confeccionadas como multas referentes à direção perigosa e à embriaguez ao volante. O autor foi convidado a efetuar o teste de bafômetro, porém, se recusou a fazê-lo, desta maneira, foi lavrado o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A Polícia Militar do Distrito de Nova Itamarati já havia realizado a prisão deste mesmo indivíduo no dia 03 de Setembro de 2021 por ter cometido o crime no mesmo local. Após 21 dias, ele foi detido novamente por ter repetido a ação.