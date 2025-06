Homem é detido por agredir esposa durante festa junina em Dourados

Durante a 46ª Festa Junina de Dourados, realizada no Centro de Convenções Antônio Tonnani, uma mulher de 32 anos foi agredida pelo companheiro na noite de domingo (15). A ocorrência, que aconteceu por volta das 23h, foi atendida por uma equipe da Guarda Municipal, acionada por uma testemunha.

No local, os agentes encontraram a vítima em estado de choque. Ela contou ter sido agredida com um tapa no rosto após uma discussão sobre a responsabilidade com os filhos. Ainda segundo o relato, situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, inclusive com solicitação de medida protetiva no passado.

O agressor, de 35 anos, estava embriagado e foi algemado no local, sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A Guarda também prestou apoio emocional ao filho mais velho do casal, que estava visivelmente abalado com a cena.

Apesar da prisão em flagrante, a mulher afirmou que não deseja dar continuidade ao processo criminal e optou por não solicitar uma nova medida protetiva contra o agressor.