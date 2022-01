Homem é baleado após tentar assaltar jovem no ponto de ônibus na Capital

Homem de 27 anos foi baleado após tentar assaltar jovem no ponto de ônibus, na manhã desta quarta-feira (5), na avenida Petrópolis, perto de um hipermercado, em Campo Grande. Um policial civil estava à paisana, quando observou a movimentação.

Jovem estava no ponto de ônibus, quando foi surpreendido com a voz de assalto por dois homens em uma moto, entretanto, um policial estava à paisana no local e atirou contra um dos suspeitos, que foi atingido na cabeça e caiu da moto. O outro que estava dirigindo conseguiu fugir.

Segundo informações, os moradores se reuniram para segurar o suspeito e ajudar o policial a prendê-lo. O suspeito, foi encaminhado para a Santa Casa, consciente e com ferimentos leves, depois será transferido para a delegacia.

