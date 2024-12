Homem é baleado ao fugir de abordagem policial no Jardim Centenário

Homem de 33 anos foi baleado, no final da noite desse sábado (21), no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, após fugir de abordagem policial. O amigo dele, de 25 anos, e que estava dirigindo o veículo, foi levado para delegacia e teve o carro recolhido.

Conforme boletim de ocorrência, equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Dom Antônio, quando avistou um Honda Civic parado com dois homens dentro.

Ao se aproximarem do automóvel, o condutor fugiu, iniciando perseguição pelas ruas da cidade. Em algumas ocasiões, o motorista chegou a dirigir na contramão, momento em que os policiais efetuaram quatro disparos contra o veículo, na tentativa de acertar o pneu.

Alguns quilômetros à frente, os autores pararam o carro e tentaram fugir a pé, mas acabaram alcançados e presos. O passageiro recebeu um tiro na perna e precisou ser socorrido até a Santa Casa.

Já o condutor, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), foi levado para delegacia, mas não ficou preso em flagrante. O veículo foi recolhido ao pátio do Detran e o caso registrado como desobediência e lesão corporal decorrente de intervenção policial.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram